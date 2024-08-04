В Одесі пожежна машина зіткнулася з вантажівкою: постраждали троє

В Одесі близько восьмої години ранку на перехресті вулиць Троїцької та Рішельєвської сталася автопригода пожежна машина, яка їхала на виклик з увімкненою сиреною і проблисковими маячками, зіткнулася з продуктовою вантажівкою, що рухалася на зелене світло.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Попередньо слідчо-оперативна група встановила, що зіткнення сталося, коли рятувальники їхали на виклик з увімкненою сиреною і проблисковими маячками на червоне світло світлофора з боку вулиці Рішельєвської, а водій вантажівки — з боку вулиці Троїцької на зелене світло. Внаслідок зіткнення автомобілі були відкинуті на узбіччя, де перебувала пішохідка.

До лікарні з різними травмами були доставлені 28-річний водій пожежної машини, 40-річний водій вантажівки та 50-річна жінка. Їм надається медична допомога, а керманичі будуть перевірені на стан сп'яніння.

Поліція з'ясовує всі обставини події і надасть їй правову кваліфікацію. Учасникам дорожнього руху нагадують про необхідність дотримання ПДР і особливо про обов'язок пропускати транспортні засоби екстрених служб з увімкненими маячками та звуковими сигналами.

Нагадаємо, в Одесі за маршрутом Київ-Одеса був запущений Інтерсіті №761/762. Через високий попит УЗ вирішила збільшити кількість рейсів, оптимізуючи рухомий склад.

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