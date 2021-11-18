В Одесі пожежники зіткнулись з легковиком, а після того влетіли в кіоск: відео

В Одесі пожежники зіткнулись з легковиком, а після того влетіли в кіоск: відео

Загиблих і постраждалих від аварії немає.

У Київському районі Одеси пожежна машина під час виїзду на виклик зіткнулася з іномаркою і після цього врізалася в кіоск. Як відомо, рятувальники намагалися уникнути сильного зіткнення з легковиком.

Про це пише УНІАН з посиланням на прес-службу Головного управління ДСНС в Одеській області.

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"Автомобіль ДСНС з включеними проблисковими маячками слідував на виклик про пожежу в 9-поверховому житловому будинку за адресою вул. Ільфа і Петрова, 55. Там сталося загоряння електролічильника", - розповіли у прес-службі.

Як повідомляюється, аварія сталась на вул. Вільямса, 50. За попередньої інформацією, аварію спричинив легковий автомобіль Hyundai Sonata, який різко почав повертати на перехресті й фактично перекрив дорогу. Рятувальники встигли зреагувати і звернули з дороги, аби уникнути сильного зіткнення, внаслідок чого врізались в кіоск..

Загиблих і постраждалих немає.

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