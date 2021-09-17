В Одесі працівник СТО "позичив" машину клієнтки та потрапив у ДТП

В Одесі працівник СТО "позичив" машину клієнтки та потрапив у ДТП

За витівту чоловікові загрожує тюремний термін.

В Одесі працівник СТО поїхав кататися на автівці, яку 36-річна містянка залишила на ремонт, де він працював.

Про це повідомили у поліції.

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Однак на проспекті Небесної сотні чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. У ДТП ніхто не постраждав.

"Зловмисник вже має судимість за майновий злочин. Зараз він підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від п'яти до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої", - уточнив начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віктор Герасименко.

Наразі підозрюваний перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві охоронець викрав автівку на підприємстві, де працював, і скоїв на ній ДТП.

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