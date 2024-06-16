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В Одесі працівники поліції та ТЦК змушені були носити цивільного на руках: відео

В Одесі працівники поліції та ТЦК змушені були носити цивільного на руках: відео

В Одесі цивільного чоловіка затримувала група поліцейських та працівників ТЦК / Фото: скриншот з відео

Причини затримання чоловіка наразі невідомі.

У курортному районі міста Одеси Аркадії група оповіщення у складі працівників ТЦК та поліцейських затримала цивільного чоловіка, який агресивно їм опирався. 

Відео опублікували увечері 15 червня місцеві пабліки. 

Як видно на опублікованих кадрах, довкола чоловіка зібралася група із десяти осіб у поліцейській та військовій формі, які ледве стримували його від спроби втечі. 

Зрештою цивільного довелося взяти за руки і за ноги і в такий спосіб понести вулицею. 

Причини затримання чоловіка наразі невідомі.

В Одесі працівники поліції та ТЦК носили цивільного на руках

В Одесі працівники поліції та ТЦК носили цивільного на руках

Нагадаємо, поліція має право примусово доправляти людей, які перебувають у розшуку, до ТЦК в порядку адміністративного затримання.

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