В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно: чим усе закінчилося (відео)

Водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті.

Шестеро співробітників ТЦК неподалік залізничного вокзалу в Одесі здійснили спробу затримати водія легкового автомобіля, який відмовлявся показувати їм документи.

Відео інциденту з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

На опублікованих кадрах люди у військовій формі зусібіч обступили авто та матюками вимагають відкрити у водія двері. Один з них виліз на капот автомобіля, в той час як інший розбив вікно у дверцятах з боку водія.

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Після цього водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті.

Невдовзі його затримала поліція.

Офіційних коментарів з приводу цього випадку з боку Одеського обласного ТЧК та СП чи місцевої поліції наразі не було.

В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно

Нагадаємо, нещодавно начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко назвав розмір своєї зарплати.

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