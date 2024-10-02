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В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно: чим усе закінчилося (відео)

В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно: чим усе закінчилося (відео)

Співробітники ТЦК в Одесі намагалися затримати водія / Фото: скриншот з відео

Водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті. 

Шестеро співробітників ТЦК неподалік залізничного вокзалу в Одесі здійснили спробу затримати водія легкового автомобіля, який відмовлявся показувати їм документи. 

Відео інциденту з’явилося в місцевих Telegram-каналах. 

На опублікованих кадрах люди у військовій формі зусібіч обступили авто та матюками вимагають відкрити у водія двері. Один з них виліз на капот автомобіля, в той час як інший розбив вікно у дверцятах з боку водія. 

Після цього водій натиснув на газ і покинув місце інциденту з працівником ТЦК на капоті. 

Невдовзі його затримала поліція.

Офіційних коментарів з приводу цього випадку з боку Одеського обласного ТЧК та СП чи місцевої поліції наразі не було. 

В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно

В Одесі працівники ТЦК брали “штурмом” автомобіль і розбили вікно

Нагадаємо, нещодавно начальник Одеського обласного ТЦК та СП Юрій Пуйко назвав розмір своєї зарплати.

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