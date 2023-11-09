В Одесі працівники ТЦК не змогли забрати чоловіка з вулиці до військкомату: що сталося (відео)

В Мережі з’явилося відео з Одеси, на якому, ймовірно, працівники місцевого ТЦК несподівано відмовилися від свого наміру забрати чоловіка з вулиці до військкомату.

Судячи з опублікованих у четвер, 9 листопада, кадрів, це сталося після того, як випадковий перехожий поцікавився законністю дій військових.

Зокрема, він поцікавився у чоловіка, чи забирають його незаконно, і запропонував йому викликати поліцію.

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Після коротких роздумів чоловік сказав, що не проти прибуття поліції.

Після короткої наради люди у військовій формі зачинили дверцята свого червоного бусика і покинули місце “полювання” на військовозобов’язаних. Перехожий був здивований такою поступливістю і поцікавився, куди прямують люди у військовій формі, проте автівка вже рушила з місця.

В Одесі працівники ТЦК несподівано “вирішили” не забирати чоловіка з вулиці до військкомату

В підписі до опублікованого відео йдеться, що цей випадок стався на вулиці Ріхтера в Одесі.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі стався скандал, пов’язаний із ТЦК. У соцмережах з’явилося відео, на якому жінка свариться з представниками військкомату через те, що начебто останні доправили до ТЦК її батька, який зовсім нещодавно переніс складну операцію.

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