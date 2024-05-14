В Одесі представник військкомату побив дівчину милицею – подробиці та реакція ТЦК (відео, фото)

За словами дівчина, її побив саме представник ТЦК та СП біля відділку поліції.

В Одесі ввечері 13 травня представник обласного ТЦК та СП побив милицею 19-річну дівчину.

Про це потерпіла Токмакова Антоніна розповіла на саоїй сторінці в Instagram.

За її словами, вона та троє її друзів прийшла до поліції написати заяву на таксиста, який залив їх перцевим балоном в обличчя.

"Я та три моїх знайомих прибули у відділення поліції Приморського району міста Одеси, вул. Грецька 42 писати заяву щодо ситуації з таксистом. Буквально за півгодини до цього таксист залив нас перцевим балоном в обличчя, бо розлютився на те, що сам не побачив кількість адрес поїздки ( їх було 4)", - розповіла дівчина.

Під час написання заяви до районного відділу поліції з милицею в руках зайшов чоловік у військовій формі, який представився співробітником ТЦК. Він був поруч із поліцейськими в момент оформлення заяви. Потім він вийшов. Після того, як заява була написана, поліція протягом двох годин не випускала з приміщення дівчину та її друзів.

Як зазначила, Антоніна, згодом правоохоронці відпустили двох 19-річних хлопців. Третього залишили у відділку, аби відвести до місцевого ТЦК "розбиратися". 19-річна дівчина вирішила поїхати разом з хлопцем, на що працівники військкомату погодилися.

"Я відмовилась йти та покидати друга. І ось тут і з’являється чоловік з милицею з початку історії, заводячи за собою ще двох військових. Вони сказали, що мого друга зараз везуть на Канатну 86 "переночувати" і далі "розбиратимуться". Це дослівно…З цього моменту я зрозуміла – якщо я скажу, що просто подруга для нього, мене зараз навіть слухати не будуть. Я сказала поліції і ТКЦ, що я дівчина хлопця, якого хотіли відвезти і запитала: "Я можу проїхати з ним на Канатну?" мені впевнено відповідають "Так!".

Однак після того, як хлопця посадили до бусу, дівчину не впустили до машини. Вона стала фільмувати усе, що відбувається.

У цей момент до неї підбіг чоловік у військовій формі та вдарив її милицею.

19-річна дівчина після побиття представником обласного ТЦК та СП в Одесі / Фото: Instagram

19-річна дівчина після побиття представником обласного ТЦК та СП в Одесі / Фото: Instagram

Після нападу дівчина була у лікарні та зняла побої.

За її словами, у неї два розсічення на голові, численні синці по всьому тілу та забій правого м’яза плеча.

Довідка про травми після побиття / Фото: Instagram

Реакція Одеського ТЦК та СП

В Одеському ТЦК заявили, що розпочали службову перевірку щодо цього інциденту.

"У разі виявлення та доведення провини представників ТЦК та СП, вони буду притягнуті до відповідальності згідно чинного законодавства. Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та співпрацює з правоохоронними органами для встановлення реальних обставин", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині працівник ТЦК вимагав незвичний хабар за відстрочку від мобілізації – подробиці.

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