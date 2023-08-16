В Одесі прихильниця “руского міра” на посаді очільниці банку приховала понад 100 млн грн податку

Службові особи банківської установи протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість.

В Одеській області повідомили про підозру виконувачці обов’язків голови правління одного з українських банків в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Через її злочинні дії до бюджету не надійшло понад 102 млн грн.

Про це повідомили у середу, 16 серпня, в Бюро економічної безпеки України.

“У ході слідства встановлено, що службові особи банку протягом двох місяців умисно не відображали у звітності зобов’язання з податку на додану вартість”, - йдеться у повідомленні.

Під час проведення обшуку в помешканні підозрюваної виявилося, що очільниця банку була пристрасною прихильницею “руского міра”.

Очільниці банку в Одесі оголосили підозру в ухиленні від податків / Фото: Бюро економічної Безпеки України

Зокрема, у неї вилучили георгіївські стрічки, друковані пропагандистські матеріали, наліпки, вітальні листівки з забороненою символікою комуністичного тоталітарного режиму. Також вилучено газові пістолети, жорсткі диски тощо. Загальна сума вилученого становить майже 600 тисяч грн.

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“На підставі зібраних доказів та матеріалів судово-економічних експертиз, вказаній особі повідомлено про підозру. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу”, - повідомили у БЕБ.

У прокуратурі Одеської області уточнили, що ухилення від податків відбулося ще у 2015 році, коли підозрювана від імені банківської установи уклала договори з відчуження нерухомого майна банку без відображення податкових зобов’язань з податку на додану вартість.

Як повідомили УНІАН у правоохоронних органах, в ухиленні від податків підозрюють очільницю “Фінбанку” — ліквідованої у 2019 році банківської установи, що належала бюізнесменам Борису Кауфману та Олександру Грановському.

Нагадаємо, в Україні перестав існувати ще один банк. Правління Національного банку ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "Конкорд" та його ліквідацію від 1 серпня 2023 року.

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