В Одесі продавець молотком розбив голову перехожому через зауваження про ящики на тротуарі

В Одесі продавець молотком розбив голову перехожому через зауваження про ящики на тротуарі

Постраждалий отримав черепно-мозкову травму.

В Одесі продавець овочевого магазину вдарив перехожого молотком по голові через зауваження про ящики на тротуарі. Інцидент стався на вулиці Олександра Невського.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

56-річний одесит зробив зауваження продавцеві, оскільки розташовані на тротуарі ящики загороджували прохід. Однак продавець вирішив відразу діяти, а не реагувати на зауваження.

"Правопорушник молотком вдарив по голові перехожого, коли той почав з ним сварку через ящики, розміщені в пішохідній зоні. У потерпілого медики діагностували відкриту черепно-мозкову травму", - зазначили у поліції.

Фігуранта – 53-річного вихідця із Закавказзя – правоохоронці затримали і помістили до ізолятора тимчасового тримання. За умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень йому оголосили підозру за ч.1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у Кам'янському Дніпропетровській області на дев'ять з половиною років в'язниці засудили чоловіка, який молотком до смерті забив свого приятеля.

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