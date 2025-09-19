ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
720
Час на прочитання
1 хв

В Одесі продається "житло для сміливих": який вигляд має квартира за 8 тисяч доларів з сараєм і двором

В Одесі за $8 тис. продають житло: стан квартири дивує.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Квартира

Квартира

В Одесі на продаж виставили незвичайний об’єкт — частину одноповерхового будинку, яку рієлтори називають «квартирою на землі». Це житло площею 30 кв. м коштує 8 тисяч доларів і, за словами продавців, розташоване лише за 20 хвилин пішки від моря.

Про це стало відомо з відео у ТікТок, пише Оbozrevatel.

В оголошенні, опублікованому в TikTok, рієлтори зазначають, що стан квартири потребує капітального ремонту. Проте майбутньому власнику обіцяють усі необхідні комунікації: газ, світло, воду, каналізацію, а також проєкт для автономного газового опалення. На додаток до житлового приміщення пропонується сарай та частина двору, де можна облаштувати альтанку.

Пропозиція викликала жваве обговорення в соцмережах. Користувачі по-різному оцінили житло: дехто назвав його сараєм або халабудою, а інші вважають, що за наявності коштів його можна перетворити на повноцінне житло або навіть побудувати на цьому місці новий будинок.

Нагадаємо, український ринок оренди житла залишається значно дешевшим порівняно з Польщею, попри зростання цін протягом останнього року. Аналітики зазначають, що в українських великих містах можна знайти житло за 400–500 доларів на місяць, водночас у польських містах за аналогічні умови доведеться заплатити щонайменше 800 доларів.

У деяких регіонах України вартість оренди житла підскочила майже наполовину, а квартири знаходять нових мешканців у рази швидше, ніж ще кілька років тому.

Дата публікації
Кількість переглядів
720
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie