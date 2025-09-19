В Одесі продається "житло для сміливих": який вигляд має квартира за 8 тисяч доларів з сараєм і двором

Квартира

В Одесі на продаж виставили незвичайний об’єкт — частину одноповерхового будинку, яку рієлтори називають «квартирою на землі». Це житло площею 30 кв. м коштує 8 тисяч доларів і, за словами продавців, розташоване лише за 20 хвилин пішки від моря.

Про це стало відомо з відео у ТікТок, пише Оbozrevatel.

В оголошенні, опублікованому в TikTok, рієлтори зазначають, що стан квартири потребує капітального ремонту. Проте майбутньому власнику обіцяють усі необхідні комунікації: газ, світло, воду, каналізацію, а також проєкт для автономного газового опалення. На додаток до житлового приміщення пропонується сарай та частина двору, де можна облаштувати альтанку.

Пропозиція викликала жваве обговорення в соцмережах. Користувачі по-різному оцінили житло: дехто назвав його сараєм або халабудою, а інші вважають, що за наявності коштів його можна перетворити на повноцінне житло або навіть побудувати на цьому місці новий будинок.

Нагадаємо, український ринок оренди житла залишається значно дешевшим порівняно з Польщею, попри зростання цін протягом останнього року. Аналітики зазначають, що в українських великих містах можна знайти житло за 400–500 доларів на місяць, водночас у польських містах за аналогічні умови доведеться заплатити щонайменше 800 доларів.

У деяких регіонах України вартість оренди житла підскочила майже наполовину, а квартири знаходять нових мешканців у рази швидше, ніж ще кілька років тому.