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В Одесі продовжують роботу екстренні служби на місці удару РФ (фото)
В Одесі у дитсадку поруч із місцем атаки облаштували тимчасовий прихисток для постраждалих.
В Одесі у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.
Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.
Тут можна отримати чай або просто воду.
Екстрені служби, районна адміністрація та волонтери Червоного Хреста продовжують працювати. Розгорнуто оперативний штаб.
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