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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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379
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1 хв

В Одесі продовжують роботу екстренні служби на місці удару РФ (фото)

В Одесі у дитсадку поруч із місцем атаки облаштували тимчасовий прихисток для постраждалих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

В Одесі у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.

Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.

Тут можна отримати чай або просто воду.

Атака на Одесу_9 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_8 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_7 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_1 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_2 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_6 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_4 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Атака на Одесу_5 / © Facebook/Геннадій Труханов

© Facebook/Геннадій Труханов

Екстрені служби, районна адміністрація та волонтери Червоного Хреста продовжують працювати. Розгорнуто оперативний штаб.

Нагадаємо, що раніше Росія атакувала Київ "Шахедами": які наслідки

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