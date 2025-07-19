В Одесі продовжують роботу екстренні служби на місці удару РФ (фото)

Одеса / © Facebook/Геннадій Труханов

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В Одесі у приміщенні дитячого садка, що розташований поруч із місцем ліквідації наслідків атаки, мешканцям пошкоджених будинків надають тимчасовий прихисток.

Про це інформує мер Одеси Геннадій Труханов у повідомленні у соцмережах.

Тут можна отримати чай або просто воду.

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© Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов © Facebook/Геннадій Труханов

Екстрені служби, районна адміністрація та волонтери Червоного Хреста продовжують працювати. Розгорнуто оперативний штаб.

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