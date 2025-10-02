- Дата публікації
В Одесі пролунали вибухи: місто атакували ударні БпЛА
Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників.
В Одесі в ніч проти 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів.
Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов.
"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!" – закликав він.
Напередодні Повітряні сили попередили, що у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря рухалася група ударних дронів.
Раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок чергової ворожої атаки отримав поранення мирний житель.
Ми раніше інформували, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.