В Одесі пролунали вибухи: місто атакували ударні БпЛА

БпЛА атакували Одесу

В Одесі в ніч проти 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!" – закликав він.

Напередодні Повітряні сили попередили, що у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря рухалася група ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок чергової ворожої атаки отримав поранення мирний житель.

Ми раніше інформували, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.