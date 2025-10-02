ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
189
Час на прочитання
1 хв

В Одесі пролунали вибухи: місто атакували ударні БпЛА

Місто опинилося під атакою ворожих безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
БпЛА атакували Одесу

БпЛА атакували Одесу

В Одесі в ніч проти 2 жовтня під час оголошеної повітряної тривоги пролунала серія вибухів.

Про це повідомив очільник міста Геннадій Труханов.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях! Місто під атакою ворожих БпЛА!" – закликав він.

Напередодні Повітряні сили попередили, що у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря рухалася група ударних дронів.

Раніше повідомлялося, що на Київщині внаслідок чергової ворожої атаки отримав поранення мирний житель.

Ми раніше інформували, що на Чернігівщині та в місті Славутич склалася мегакритична ситуація в системі енергопостачання після масованого ворожого удару, завданого сьогодні, 1 жовтня, близько 16:00.

Дата публікації
Кількість переглядів
189
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie