В Одесі пролунали вибухи: місто під масованою атакою БпЛА
Місто атакували 15 ударних безпілотників.
В Одесі в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Про це повідомив голова чеської МВА Сергій Лисак.
«В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи російських дронів на місто.
За інформацією моніторингових каналів, Одесу атакували близько 15 ударних БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що експерт Олексій Гетьман розповів, що Росія може завдавати масованих ударів по Україні кілька разів на тиждень.