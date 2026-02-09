В Одесі пролунали вибухи: місто під масованою атакою БпЛА

Робота ППО / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив голова чеської МВА Сергій Лисак.

«В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи російських дронів на місто.

За інформацією моніторингових каналів, Одесу атакували близько 15 ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

