В Одесі пролунали вибухи: місто під масованою атакою БпЛА

Місто атакували 15 ударних безпілотників.

Робота ППО

Робота ППО / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 9 лютого пролунали вибухи під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомив голова чеської МВА Сергій Лисак.

«В місті гучно! Перебувайте у безпечних місцях!» — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух групи російських дронів на місто.

За інформацією моніторингових каналів, Одесу атакували близько 15 ударних БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 9 лютого атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що експерт Олексій Гетьман розповів, що Росія може завдавати масованих ударів по Україні кілька разів на тиждень.

