В Одесі пролунали вибухи: що трапилося

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному.

За їхніми даними, містяни чули щонайменше два вибухи — перший та повторний згодом.

У соцмережах також поширюють інформацію про ймовірне влучання у багатоповерхівку, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає. Деталі події уточнюються.

