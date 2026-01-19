ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
21
1 хв

В Одесі пролунали вибухи: що трапилося

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

В Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це повідомили у Суспільному.

За їхніми даними, містяни чули щонайменше два вибухи — перший та повторний згодом.

У соцмережах також поширюють інформацію про ймовірне влучання у багатоповерхівку, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає. Деталі події уточнюються.

Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Запоріжжю — поранення дістав чоловік, наслідки атаки уточнюються.

21
