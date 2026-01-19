- Дата публікації
В Одесі пролунали вибухи: що трапилося
В Одесі під час повітряної тривоги пролунали два вибухи.
Про це повідомили у Суспільному.
За їхніми даними, містяни чули щонайменше два вибухи — перший та повторний згодом.
У соцмережах також поширюють інформацію про ймовірне влучання у багатоповерхівку, однак офіційного підтвердження цьому наразі немає. Деталі події уточнюються.
Нагадаємо, що російські війська завдали удару по Запоріжжю — поранення дістав чоловік, наслідки атаки уточнюються.