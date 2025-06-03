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В Одесі пролунали вибухи: спалахнули пожежі — моніторингові канали
Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками.
У ніч проти 3 червня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.
Про це інформують моніторингові канали.
Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих дронів у напрямку Одеси.
Пізніше моніторингові канали повідомили про пожежі у місті після вибухів.
Наразі немає інформації від офіційної влади.
Тим часом уночі у Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки.
Уночі Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе «Герань-2» — є троє поранених, пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та промисловий об'єкт.