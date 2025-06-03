В Одесі пролунали вибухи: спалахнули пожежі — моніторингові канали

Одеса / © із соцмереж

Реклама

У ніч проти 3 червня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформують моніторингові канали.

Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих дронів у напрямку Одеси.

Реклама

Пізніше моніторингові канали повідомили про пожежі у місті після вибухів.

Наразі немає інформації від офіційної влади.

Тим часом уночі у Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки.

Уночі Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе «Герань-2» — є троє поранених, пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та промисловий об'єкт.

Реклама