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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
380
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В Одесі пролунали вибухи: спалахнули пожежі — моніторингові канали

Уночі росіяни атакували Україну безпілотниками.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Одеса

Одеса / © із соцмереж

У ніч проти 3 червня 2025 року в Одесі пролунала низка вибухів під час повітряної тривоги.

Про це інформують моніторингові канали.

Повітряні Сили ЗСУ попереджували про рух ворожих дронів у напрямку Одеси.

Пізніше моніторингові канали повідомили про пожежі у місті після вибухів.

Наразі немає інформації від офіційної влади.

Тим часом уночі у Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки.

Уночі Чернігів зазнав атаки дронів-камікадзе «Герань-2» — є троє поранених, пошкоджені житлові будинки, школа, магазини та промисловий об'єкт.

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