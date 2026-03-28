В Одесі пролунав вибух посеред вулиці - перші деталі

Поліція затримала зловмисника

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває в Одесі на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю.

Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих нема.

На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Фігуранта затримано.

Територію події обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в селі Морозівка на Київщині стався вибух, унаслідок якого загинула 57-річна жінка, 40-річного чоловіка було госпіталізовано.