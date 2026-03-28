ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
515
Час на прочитання
1 хв

В Одесі пролунав вибух посеред вулиці - перші деталі

Поліція повідомила про чоловіка зі зброєю та гранатою.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Поліція затримала зловмисника

Поліція затримала зловмисника

Доповнено додатковими матеріалами

Сьогодні до поліції надійшло повідомлення про чоловіка, який перебуває в Одесі на вулиці Архітекторська з предметами, схожими на зброю.

Про це повідомили в поліції.

За попередньою інформацією, у нього в руках граната та вогнепальна зброя. Він здійснив кілька пострілів угору, а також пролунав вибух. Попередньо, потерпілих нема.

На місці працюють патрульні поліцейські, спецпризначенці підрозділу КОРД та батальйону поліції особливого призначення, а також інші екстрені служби. Фігуранта затримано.

Затримання зловмисника

Затримання зловмисника

Територію події обмежено, правоохоронці забезпечують безпеку громадян. Поліція закликає не наближатися до місця події.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в селі Морозівка на Київщині стався вибух, унаслідок якого загинула 57-річна жінка, 40-річного чоловіка було госпіталізовано.

Дата публікації
Кількість переглядів
515
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie