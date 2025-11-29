ТСН у соціальних мережах

В Одесі пролунав вибух: що відомо

В Одесі пролунав вибух у суботу, 29 листопада.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Стовп диму

Стовп диму / © DepositPhotos

В Одесі ввечері 29 листопада пролунав вибух. Через ризик застосування балістики слід залишатися в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога», — йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗС України.

Повідомлялося, що на Одесу летить балістика.

Раніше в Одеській області була оголошена повітряна тривога.

Новина доповнюється
