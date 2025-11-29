- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 127
- Час на прочитання
- 1 хв
В Одесі пролунав вибух: що відомо
В Одесі пролунав вибух у суботу, 29 листопада.
В Одесі ввечері 29 листопада пролунав вибух. Через ризик застосування балістики слід залишатися в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
«Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях де оголошена повітряна тривога», — йшлося у повідомленні Повітряних сил ЗС України.
Повідомлялося, що на Одесу летить балістика.
Раніше в Одеській області була оголошена повітряна тривога.
Новина доповнюється