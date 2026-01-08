В одному з українських міст може з’явитися пам’ятник Трампу: що відомо

Памʼятник Пушкіну в Одесі

В Одесі зареєстрували петицію з пропозицією демонтувати бюст російського поета Олександра Пушкіна на Біржовій площі Приморського бульвару та встановити на його місці пам’ятник президентові США Дональду Трампу.

Ініціатором звернення став одесит Тимур Вєндін. Петицію опублікували 8 січня на платформі “Соціально активний громадянин”.

Збір підписів триватиме до 8 квітня 2026 року. Станом на момент публікації новини документ підтримали 14 осіб із необхідної тисячі.

Автор ініціативи пояснює, що об’єкти монументального мистецтва в публічному просторі мають відповідати сучасному суспільному контексту та відображати актуальні процеси.

“Громадські простори можуть відображати не лише історичну спадщину, а й сучасні цінності, дискусії та культурні процеси”, — зазначив Вєндін у тексті петиції.

На його думку, Дональд Трамп є однією з найвпливовіших постатей світової політики XXI століття, яка істотно впливає на міжнародні відносини та глобальний порядок. Встановлення пам’ятника американському президентові він пропонує розглядати як сучасне артвисловлювання і привід для публічної дискусії.

Водночас ініціатор наголошує, що бюст Пушкіна не варто знищувати. Його пропонують демонтувати та перенести до музею або іншого спеціалізованого культурного простору, щоб зберегти пам’ятник у відповідному історичному контексті.