В Одесі просять не виходити з дому та не залишати транспорт під деревами: що сталося

Синоптики попереджають про погодні катаклізми.

В Одесі оголошено штормове попередження. Як повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів, очікуються грози, опади️ та посилення вітру️ з поривами від 15 до 20 метрів на секунду.

У поліції Одеської області просять містян обмежити пересування, а за можливості нікуди не виходити та не виїжджати в негоду. Літнім людям, вагітним жінкам і дітям правоохоронці рядять максимально обмежити перебування на вулиці.

"Крім того, будьте пильними та не залишайте транспортні засоби під деревами і лініями електропередач", - додали у відомстві.

Український гідрометцентр обіцяє на 16 червня короткочасні дощі майже на всій території. Лише у більшості західних областей без опадів. Місцями регіони накриють град та шквали 15-20 м/с. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с.

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