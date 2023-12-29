В Одесі ракета влучила у багатоповерхівку: фото і відео наслідків

Зранку 29 грудня армія Російської Федерації вдарила ракетами по Одесі. Одна влучила у 17-поверхівку. З'явилися фото та відео наслідків атаки.

Світлини опублікував голова Одеської ОВА Олег Кіпер, відео публікують місцеві медіа.

"Наслідки ранкової російської ракетної атаки на Одесу. Росія – країна-терористка", - підписав знімки голова ОВА.

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Наслідки ракетного удару по Одесі 29 грудня. Фото: Олег Кіпер.

Тим часом місцеве видання "Думская" опублікувало відео наслідків "прильоту". На кількох поверхах виникла пожежа. У будівлі повністю вигорів 5-й поверх та ще кілька поверхів постраждало, повідомили бійці 11-ї бригади ім. Михайла Грушевського Національної гвардії України, які допомагають розбирати завали на місці.

Росія влучила ракетою у багатоповерхівку в Одесі

В МВС повідомляють, що з будинку рятувальники врятували 23 людини. Загалом дві людини загинуло, 15 поранено.

Як повідомлялося, під час ранкової повітряної тривоги Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про ракети у напрямку області.

Відомо, що армія Російської Федерації вдарила ракетами по Одесі. Є загиблі та потерпілі місцеві мешканці. Щонайменше дві людини стали жертвами атаки.

Читайте також: