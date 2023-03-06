В Одесі раптово помер лейтенант поліції, який врятував двох підлітків

В Одесі, у віці 37 років, раптово пішов із життя лейтенант поліції Борис Балашов, який перебував на посаді інспектора сектору реагування патрульної поліції територіального підрозділу ГУНП в Одеській області в місті Чорноморськ.

Трагічну новину повідомили у пресслужбі ГУ Нацполіції в Одеській області.

Як розповіли колеги поліцейського, у жовтні 2020 року Борис врятував на морі двох підлітків, а у січні 2021 – чоловіка, який намагався покінчити з життям.

Борис Балашов був нагороджений президентом України медаллю "За врятоване життя" та головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій нагрудним знаком "За відвагу в надзвичайній ситуації".

"Борис був відмінним напарником, з ним у будь-якій, навіть найскладнішій, ситуації відчувалася підтримка та опора. Він був прикладом самовідданості, прагнув допомогти, незважаючи ні на що. Зразок Людини, Поліцейського, Героя", - так згадують чоловіка колеги.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині перевіряють дії копа, який стріляв по собаці з табельної зброї.

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