В Одесі раптово пожовтіло море, чутно дивний запах: екологи забили на сполох (фото, відео)

Пожовтіле море в Одесі / © Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу

На одеських пляжах «Відрада» та «Ланжерон» морська вода змінила колір на жовтий та набула специфічного запаху. Екологи вже встановили причину аномалії та підрахували рівень небезпечних речовин.

Про це повідомила Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час обстеження акваторії та узбережжя Чорного моря в межах Одеси 12 березня, зокрема поблизу пляжів «Відрада» та «Ланжерон», державні інспектори зафіксували плями жовтого та жовто-сірого відтінків із характерним запахом соняшникової олії.

Фахівці Держекоінспекції відібрали зразки морської води для лабораторного аналізу. Дослідження показали вміст жирів і масел на рівні 49,8 мг/дм³, що свідчить про наявність забруднення.

З огляду на характер і масштаби поширення плям, попередньо встановлено можливий зв’язок із подіями 20 грудня 2025 року, коли внаслідок ворожого удару по портовій інфраструктурі до Аджалицького лиману потрапили значні обсяги соняшникової олії. Надалі ця речовина могла поширитися і на частину акваторії Чорного моря.

«Інспекцією вжито необхідні заходи реагування, проінформовано відповідні служби для організації робіт із ліквідації наслідків забруднення. Моніторинг стану морської води триває», — зазначається в заяві.

Дата публікації 08:55, 18.03.26

Нагадаємо, 24 грудня 2025 року очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що через російські атаки на порти області було пошкоджено резервуари з олією, яка витекла в лиман та Чорне море. Через постійні обстріли локалізувати витік вдалося не одразу, а лише в перервах між тривогами. Акваторію порту «Південний» було перекрито боновими загородженнями, спецсудна проводили збір плівки.