В Одесі рецидивіст напав на волонтера та, приставивши пістолет до голови, вимагав віддати благодійні кошти

Злочинець намагався відібрати у волонтера 50 тис. доларів, які чоловік зібрав для українських захисників.

СБУ затримала в Одесі рецидивіста, який під виглядом правоохоронця вчиняв розбійні напади на мешканців міста, використовуючи підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

Про це повідомляє прресслужба СБУ.

За даними СБУ, зловмисника затримали "на гарячому", коли він посеред вулиці напав на місцевого волонтера та погрожував йому зброєю та намагався відібрати у потерпілого 50 тис. доларів, які чоловік зібрав для українських захисників.

За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування рецидивіст під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку. Потім грабіжник вдягнув балаклаву, дістав зброю і приставив її до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Правоохоронці викрили злочинні наміри зловмисника ще на етапі підготовки нападу на волонтера. Це дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його. Як встановило розслідування, затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій.

Встановлено, що "наводку" на потенційних жертв він отримував через власні зв’язки у кримінальних колах або діставав інформацію із соцмереж.

"У ході слідчих дій у затриманого виявлено пістолет невідомого походження та гроші українських воїнів, які він намагався вкрасти у потерпілого. Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій, вчинений в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про результати роботи голови СБУ Василя Малюка.

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