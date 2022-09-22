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В Одесі ревнивий чоловік побив дружину: вона померла просто у ліфті (відео)

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В Одесі ревнивий чоловік побив дружину: вона померла просто у ліфті (відео)

Фото: Associated Press

Подія сталася минулої ночі за місцем мешкання цивільного подружжя на території Київського району міста.

Нетверезий чоловік влаштував дружині сцену ревнощів, коли та пізно прийшла додому, нещадно побив та вигнав з квартири. Від отриманих травм 31-річна потерпіла померла просто в ліфті.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Про подію правопорушник сповістив до поліції вранці, коли побачив наслідки злочину.

Співробітники відділу поліції № 4 Одеського районного управління поліції № 1 вилучили з місця скоєння злочину речові докази, зокрема розбиту пляшку, якою зловмисник бив потерпілу.

Слідчі затримали одесита в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру у вчиненні правопорушення, передбаченого ч.2 ст.121 Кримінального кодексу. За умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої, чоловіку може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.

Раніше стало відомо, що в Одеській області чоловік вбив дружину і забув про це.

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