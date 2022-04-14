В Одесі Росія для розхитування ситуації намагалася використати криміналітет

Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, «доповідали» їм про ситуацію в регіоні.

В Одеській області СБУ затримала членів злочинного угруповання, яке співпрацювало з окупантами.

Про це повідомляє СБУ.

Під час масштабної спецоперації СБУ і Нацполіції було затримано лідерів і членів злочинних угруповань, серед яких відомі у кримінальних колах "Еміль Варшавський" і "Пайзулаєв". Колаборанти підтримували зв'язок з представниками РФ, "доповідали" їм про ситуацію в регіоні, а також тероризували і залякували місцеве населення.

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Також деякі члени злочинного угруповання записалися до лав тероборони, щоб збирати інформацію про українських військових в регіоні.

"За інформацією СБУ, викриті особи повинні були "полювати" на правоохоронців і активістів-патріотів. Всі члени угруповання, які є громадянами України затримані. Одного з лідерів (який є іноземцем) наразі видворено з України, іншому, який перебуває за кордоном, – заборонено в’їзд", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, що у Миколаєві криміналітет включився в допомогу місту і ЗСУ. Його представники допомогають в обороні міста, надають гуманітарну допомогу.

Раніше ми писали, що авто кримінального авторитета врятувало життя чотирьох КОРДівців під Києвом. Якби вони були на звичайній машині, а не на броньовику кримінального авторитета, то всі четверо гарантовано загинули б.