В Одесі розгорівся мовний скандал: працівниця пекарні відмовилася обслуговувати клієнтку українською

Дівчина, яка зайшла до пекарні, зробила зауваження персоналу, що в приміщенні закладу грає російська музика.

В Одесі працівниця однієї з пекарень відмовилась обслуговувати клієнтку українською мовою.

Про це повідомив громадський діяч Дем'ян Ганул.

Дівчина, яка зайшладо приміщення, спочатку хотіла зняти те, що там грає російська музика. Однак продавчиня їй російською сказала, що знімати заборонено.

"Ви не маєте права знімати", — сказала продавчиня.

На що дівчина відповіла, що в Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою, і вона не розуміє, що їй говорить працівниця.

Після цього між жінками розпочалася словесна перепалка, працівниці пекарні знову зробили зауваження про порушення мовного закону, однак вона не відреагувала. Натомість жінка відповіла, що живе у вільній країні і розмовляє зручною для неї мовою.

Як написав Дем'ян Ганул, він особисто поспілкувався з приводу ситуації з продавчинею, після чого вона попросила вибачення на відео та пообіцяла надалі з клієнтами спілкуватися українською.

Нагадаємо, в Одесі в одному із закладів харчування відвідувачку відмовилися обслуговувати української мовою. Власник закладу вступив із жінкою у мовний конфлікт.

Варто зазначити, що від початку 2023 року Одещина опинилася в лідерах за кількістю звернень щодо порушення мовного законодавства.

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