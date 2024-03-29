В Одесі опалювальний сезон завершать пізніше за інші міста: яка причина

Рішення прийняли, врахувавши температурні показники та складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ.

В Одесі планують завершити опалювальний сезон 7 квітня.

Про це повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова в Telegram.

"Відповідно до розпорядження одеського міського очільника цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці в Одеській області через російські атаки", - зазначила Позднякова.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер оприлюднив графік відключення централізованого теплопостачання в Одеській області:

Подільський район – 31 березня

Ізмаїльський район - 31 березня

Білгород-Дністровський район – 31 березня

Біляївка – 31 березня

Хлібодарське – 1 квітня

Роздільнянський район – 1 квітня

Порт-Аненталь – 8-10 квітня

Чорноморськ – 1 квітня

В Україні достроково завершать опалювальний сезон: в яких містах вже визначилися з датами

В Україні опалювальний сезон 2023/2024 вирішили завершити достроково — до кінця березня, а не від 15 квітня. У компанії "Нафтогаз" це рішення пояснили доволі високими температурними показниками.

Першим містом, де вирішили достроково завершити опалювальний сезон, став Херсон.

У Києві, за словами мера Віталія Кличка, житлові будинки від опалення почнуть відключати від 28 березня.

Від 28 березня процес відключення будинків від централізованої системи теплопостачання розпочнуть у Луцьку.

29 березня завершиться опалювальний сезон у місті Краматорськ, що у Донецькій області.

Через масовані ракетні атаки з боку Росії достроково опалювальний сезон вирішили завершити у Харкові.

28 березня відключити опалення планують у Дніпрі.

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