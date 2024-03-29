В Одесі опалювальний сезон завершать пізніше за інші міста: яка причина

Рішення прийняли, врахувавши температурні показники та складну ситуацію в енергетиці через атаки РФ.
В Одесі планують завершити опалювальний сезон 7 квітня.
Про це повідомила директорка КП "Теплопостачання міста Одеси" Ганна Позднякова в Telegram.
"Відповідно до розпорядження одеського міського очільника цьогоріч ми закінчуємо опалювальний сезон 7 квітня. Це рішення прийнято відповідно до температурних показників, а також у зв'язку зі складною ситуацією в енергетиці в Одеській області через російські атаки", - зазначила Позднякова.
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер оприлюднив графік відключення централізованого теплопостачання в Одеській області:
- Подільський район – 31 березня
- Ізмаїльський район - 31 березня
- Білгород-Дністровський район – 31 березня
- Біляївка – 31 березня
- Хлібодарське – 1 квітня
- Роздільнянський район – 1 квітня
- Порт-Аненталь – 8-10 квітня
- Чорноморськ – 1 квітня
В Україні достроково завершать опалювальний сезон: в яких містах вже визначилися з датами
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