В Одесі рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка дивом вижила унаслідок російської атаки

З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила.

Про це інформує Telegram-канал з новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси.

Наразі відповідні служби фіксують руйнування, після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків атаки.

Унаслідок чергової атаки росіян на мирну Одесу - 19 поранених людей, один загиблий.

Про це повідомляє Одеська ОВА у соціальних мережах.

Зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату).

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи.

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи.

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика.