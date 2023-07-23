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В Одесі рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка дивом вижила унаслідок російської атаки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Одесі рятувальники дістали з-під завалів жінку, яка дивом вижила унаслідок російської атаки

Унаслідок чергової атаки росіян на мирну Одесу - 19 поранених людей / Фото: t.me/odeskaODA

Внаслідок ворожої атаки в Одесі зруйновано приватний будинок.

З-під завалів рятувальники дістали жінку, яка дивом вижила. 

Про це інформує Telegram-канал з новинами та офіційними коментарями органів влади Одеси. 

Наразі відповідні служби фіксують руйнування, після цього комунальники почнуть ліквідацію наслідків атаки.

Унаслідок чергової атаки росіян на мирну Одесу - 19 поранених людей, один загиблий. 

Про це повідомляє Одеська ОВА у соціальних мережах. 

Зруйновані 6 житлових, в тому числі багатоквартирних будинків. Пошкоджені дві памʼятки архітектури, храм. Понівечені десятки автівок. В багатьох будівлях вибиті вікна, пошкоджені дахи та фасади.

На одній з центральних площ Одеси влучанням російської ракети понівечено собор української православної церкви (московського патріархату).

Нагадаємо, що в Одесі унаслідок ворожої атаки є пошкодження цивільної інфраструктури, житлових будинків та релігійної установи

Нагадаємо, що раніше в Одеській області пролунали потужні вибухи

Також Запоріжжю загрожувала ворожа балістика

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Дата публікації
Перегляди
1781
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