В Одесі рятувальники загасили пожежу у ЖК після атаки дронів - очевидці

У ніч проти 9 листопада рятувальники загасили пожежу у ЖК в Одесі після атаки ворожих безпілотників.

Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

"ДСНС впоралося з пожежею", - повідомляють місцеві жителі.

Наразі немає офіційної інформації про поранених чи загиблих й загалом ситуацію в Одесі після прильоту.

Також раніше стверджувалося, що подекуди в Одесі зникло світло після атаки "шахедів".

Очікують подробиці інциденту від владців.

До того у соціальних мережах шириться інформація про те, що вдарили по ще одному ЖК, там утворилася вирва посеред двору. Також ворог здійснив удар по приватному сектору – є поранена унаслідок дії уламків.

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