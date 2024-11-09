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В Одесі рятувальники загасили пожежу у ЖК після атаки дронів - очевидці

В Одесі рятувальники загасили пожежу у ЖК після атаки дронів - очевидці

Наразі невідомо про постраждалих унаслідок інциденту / Фото: із соцмереж

Інформація уточнюється.

У ніч проти 9 листопада рятувальники загасили пожежу у ЖК в Одесі після атаки ворожих безпілотників. 

Про це інформують очевидці у соціальних мережах.

"ДСНС впоралося з пожежею", - повідомляють місцеві жителі.

Наразі немає офіційної інформації про поранених чи загиблих й загалом ситуацію в Одесі після прильоту. 

Також раніше стверджувалося, що подекуди в Одесі зникло світло після атаки "шахедів". 

Очікують подробиці інциденту від владців. 

До того у соціальних мережах шириться інформація про те, що вдарили по ще одному ЖК, там утворилася вирва посеред двору. Також ворог здійснив удар по приватному сектору – є поранена унаслідок дії уламків. 

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