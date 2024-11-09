В Одесі рятувальники загасили пожежу у ЖК після атаки дронів - очевидці

Інформація уточнюється.
У ніч проти 9 листопада рятувальники загасили пожежу у ЖК в Одесі після атаки ворожих безпілотників.
Про це інформують очевидці у соціальних мережах.
"ДСНС впоралося з пожежею", - повідомляють місцеві жителі.
Наразі немає офіційної інформації про поранених чи загиблих й загалом ситуацію в Одесі після прильоту.
Також раніше стверджувалося, що подекуди в Одесі зникло світло після атаки "шахедів".
Очікують подробиці інциденту від владців.
До того у соціальних мережах шириться інформація про те, що вдарили по ще одному ЖК, там утворилася вирва посеред двору. Також ворог здійснив удар по приватному сектору – є поранена унаслідок дії уламків.
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