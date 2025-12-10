В Одесі СБУ заарештувала судно "тіньового" флоту Росії (фото)

Затримання судна / © СБУ

Реклама

В Одесі Служба безпеки України затримала та заарештувала іноземне суховантажне судно, яке входило до так званого «тіньового флоту» РФ та незаконно вивозило українську агропродукцію з тимчасово окупованого Криму.

Про це йдеться у повідомленні пресслужбі СБУ у Telegram.

У СБУ повідомили, що за матеріалами слідства власник судна перебуває під санкціями РНБО, а для обходу обмежувальних заходів регулярно змінював його назву та формальних бенефіціарів у третіх країнах.

Реклама

За даними відомства, судно було викрито у торговельному порту Одеси, куди прибуло під прапором африканської держави для завантаження партії сталевих труб. Встановлено, що напередодні повномасштабної війни РФ судно щонайменше сім разів заходило до порту Севастополь для нелегального експорту агропродукції в інтересах Росії.

За інформацією спецслужби, наприкінці січня 2021 року суховантаж незаконно вивіз майже 7 тис. тонн зерна з Кримського півострова до країн Північної Африки.

Під час затримання на борту перебували капітан та 16 членів екіпажу — громадяни кількох країн Близького Сходу. Під час обшуку СБУ виявила плани рейсів, лоцманські картки, навігаційні документи та журнали радіозв’язку, які підтверджують заходи до кримських портів.

© СБУ

Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 110-2 (фінансування дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу або зміни меж території України), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ст. 291 (порушення правил на транспорті), а також чч. 2, 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї) Кримінального кодексу України.

Реклама

На судно накладено арешт для подальшого передавання до Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).

СБУ уточнила, що комплексні заходи проводили співробітники Служби в АР Крим та Одеській області спільно з Держприкордонслужбою за процесуального керівництва Прокуратури АР Крим та м. Севастополя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ВМС України пояснили, чому не завдають ударів по російському «тіньовому флоту».