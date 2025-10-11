В Одесі "Шахед" влетів у квартиру багатоповерхівки: відео

Російський "Шахед" / © iStock

Реклама

В Одесі під час масованої російської атаки в ніч проти 11 жовтня ворожий ударний дрон влетів у житлову квартиру на Французькому бульварі.

Відео із «Шахедом» у квартирі опублікували місцеві Telegram-канали.

На опублікованих кадрах видно розбите вікно, крізь яке влетів російський дрон. Його шматки лежать на долівці.

Реклама

Ворожий «Шахед» не вибухнув, тому обійшлося без значних руйнувань.

Над знешкодженням бойової частини ударного дрона працювали вибухотехніки.

Як повідомили очевидці місцевому виданню «Думська», дрон влетів у квартиру на 24 поверсі житлового будинку на Французькому бульварі.

Мешканців евакуювали.

Реклама

Близько 5 години ранку бойову частину дрона знешкодили.

Раніше в ДСНС повідомили, що під час російської атаки зазнали ушкоджень 3 житлові будинки, а також 3-поверхова будівля готельно-ресторанного комплексу.

Внаслідок ударів російських дронів пошкоджено енергетичну та цивільну інфраструктуру міста.

Нагадаємо, у ніч проти 11 жовтня у Одесі частково зникло електропостачання через нічну російську атаку. Також відключення світла фіксують в Одеському районі.