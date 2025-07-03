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В Одесі "Шахеди" атакували житлові будинки: з'явилися фото наслідків
Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей.
Вночі проти 3 липня російські військові завдали ударів по Одесі безпілотниками. Один БпЛА влетів у багатоповерхівку. Постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
З його слів, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У квартирах пошкодженої дев’ятиповерхівки виникли пожежі. Шість квартир зруйновано повністю, а 36 – частково пошкоджені.
Внаслідок атаки РФ в Одесі п’ятеро людей постраждали, зокрема, хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, які отруїлися продуктами горіння, шпиталізовані.
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Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі сталися вибухи. Місто атакували російські дрони. Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки.
Через ворожу атаку була пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах постраждалого унаслідок російської атаки будинку.