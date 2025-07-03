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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі "Шахеди" атакували житлові будинки: з'явилися фото наслідків

Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Атака на Одесу вночі 3 липня.

Атака на Одесу вночі 3 липня. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Вночі проти 3 липня російські військові завдали ударів по Одесі безпілотниками. Один БпЛА влетів у багатоповерхівку. Постраждало п’ятеро людей, серед них – двоє дітей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

З його слів, пошкоджено багатоповерховий житловий будинок та інші об’єкти цивільної інфраструктури. У квартирах пошкодженої дев’ятиповерхівки виникли пожежі. Шість квартир зруйновано повністю, а 36 – частково пошкоджені.

Внаслідок атаки РФ в Одесі п’ятеро людей постраждали, зокрема, хлопчик та дівчинка 7 та 9 років. Діти, які отруїлися продуктами горіння, шпиталізовані.

ФОТО

Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей. / © Думская

Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей. / © Думская

Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Унаслідок атаки дронами на Одесу постраждало п'ятеро людей. / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та об'єкт цивільної інфраструктури / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та об'єкт цивільної інфраструктури / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. / © Думская

В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. / © Думская

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та об'єкт цивільної інфраструктури / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

Внаслідок атаки пошкоджена багатоповерхівка та об'єкт цивільної інфраструктури / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. / © Думская

В Одесі унаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки. / © Думская

Нагадаємо, під час повітряної тривоги в Одесі сталися вибухи. Місто атакували російські дрони. Внаслідок ворожої атаки постраждали житлові будинки.

Через ворожу атаку була пошкоджена 9-поверхівка, виникла пожежа з 7 по 9 поверхи. Рятувальники звільнили п’ятьох людей, які були заблоковані на верхніх поверхах постраждалого унаслідок російської атаки будинку.

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