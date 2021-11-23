В Одесі сильний туман паралізував роботу аеропорту: там не змогло сісти кілька літаків

В Одесі сильний туман паралізував роботу аеропорту: там не змогло сісти кілька літаків

Судна спрямували до інших летовищ.

Щільний туман паралізував роботу Одеського аеропорту.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.

Через обмежену видимість на летовище не змогли сісти чотири літаки. Диспетчерам довелося скеровувати їх до інших аеропортів.

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Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, та не ризикнули приземлятися, а тому відлетіли до Румунії. Не сів в Одесі й літак із польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося до аеропорту вильоту. Крім того, було скасовано вечірній рейс сполученням Стамбул-Одеса.

Роботу аеропорту в екстремальних погодних умовах мала б покращити нова злітна смуга і сучасне устаткування. Втім, чому воно не працює, на летовищі офіційно не пояснили.

Новини України: через щільний туман чотири літаки не змогли сісти в аеропорту в Одесі

Як повідомлялося, в Україні погіршиться погода. У вівторок, 23 листопада, в майже в усій Україні дощитиме, а місцями - зі снігом. На території України, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди - ожеледиця.

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