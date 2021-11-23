В Одесі сильний туман паралізував роботу аеропорту: там не змогло сісти кілька літаків

Судна спрямували до інших летовищ.
Щільний туман паралізував роботу Одеського аеропорту.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 23 листопада.
Через обмежену видимість на летовище не змогли сісти чотири літаки. Диспетчерам довелося скеровувати їх до інших аеропортів.
Пілоти двох повітряних суден ірландського лоукостера зробили кілька кіл над містом, та не ризикнули приземлятися, а тому відлетіли до Румунії. Не сів в Одесі й літак із польського Вроцлава. Судно, що прямувало з Варшави, повернулося до аеропорту вильоту. Крім того, було скасовано вечірній рейс сполученням Стамбул-Одеса.
Роботу аеропорту в екстремальних погодних умовах мала б покращити нова злітна смуга і сучасне устаткування. Втім, чому воно не працює, на летовищі офіційно не пояснили.
Як повідомлялося, в Україні погіршиться погода. У вівторок, 23 листопада, в майже в усій Україні дощитиме, а місцями - зі снігом. На території України, крім північного сходу, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. На дорогах подекуди - ожеледиця.
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