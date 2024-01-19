В Одесі скандал із прослуховуванням: журналістка знайшла “жучків” у своєму авто (фото)

У п’ятницю, 19 січня, журналістка з Одеси Ірина Гриб виявила пристрої для стеження та прослуховування у своєму автомобілі.

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці.

За її словами, встановлена невідомими особами система “жучків” не дешева – працює постійно і онлайн.

“Автономне живлення, GPS, Wi-Fi, система аудіоконтролю. Простіше кажучи, ми слухали Ірочку і дивилися, куди вона їде”, – написала вона.

Засоби стеження і прослуховування в автомобілі журналістки

За словами Ірини Гриб, пристрої встановили близько десяти днів тому.

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В коментарі “Суспільному” журналістка повідомила, що пов’язує стеження зі своїм розслідуванням щодо "зернового коридору". В такий спосіб, вважає вона, невідомі їй особи намагалися дізнатися її коло спілкування та джерела інформації.

“Я писала про створення так званих податкових майданчиків, платежів 14% для фермерів, які працюють із зерном. Я роблю велике розслідування по зерновому коридору і писала, що скоро опублікую назви компаній, які по суті є податковими майданчиками”, – зауважила вона.

Ірина Гриб стверджує, що ці компанії пов’язані з високопосадовцями у правоохоронних органах та керівництві області.

З приводу несанкціонованого стеження та прослуховування журналістка звернулася із заявою до поліції. Також вона збирається повідомити про цей випадок Державне бюро розслідувань, комітет по свободі слова, омбудсмена та профспілкові організації.

“Соромно, що в країні, яка перебуває у стані війни, правоохоронні ресурси витрачаються на залякування та переслідування журналістів і блогерів”, – написала Ірина Гриб.

Нагадаємо, за командою журналістів-розслідувачів Bihus.Info під час їхнього корпоративу стежили щонайменше 30 осіб. Невідомі встановили камери спостереження у всіх готельних номерах, де перебували журналісти.

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