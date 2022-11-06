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В Одесі скульптуру Катерини II одягли в чорний пакет: її готують до демонтажу (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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В Одесі скульптуру Катерини II одягли в чорний пакет: її готують до демонтажу (фото)

Фото: Суспільне

Пам'ятник російській цариці таки демонтують.

В Одесі пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. Біля меморіалу розмістили оголошення про те, що пам'ятник російській імператриці готують до демонтажу. 

Про це повідомляє "Суспільне". 

Зранку, 6 листопада, пам'ятник Катерині ІІ обгородили загородженням, а на скульптуру натягнули чорний пакет. У міській раді Одеси повідомили, що це зробили комунальники. 

© Суспільне
Фото: Суспільне

Згодом огорожі повісили повідомлення, в якому пояснили, що ведуться підготовчі роботи з демонтажу та перенесення скульптурної композиції "Засновникам Одеси".

© Суспільне
Фото: Суспільне

Катерина ІІ в Одесі та вимоги демонтувати пам'ятник

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України одеські активісти почали активно вимагати від міської влади демонтувати скульптуру російській цариці. 

У вересні біля меморіалу пройшла акція протесту. Учасники акції принесли плакати з такими написами "Знести вбивцю", "Каті місце в музеї", "Катерина = Путін". Люди також вигукували гасла "Слава Україні!", "Путін х*йло".

У листопаді на голову пам'ятника російський імператриці Катерині ІІ одягнули червоний ковпак ката та прикріпили до руки статуї зашморг з мотузки.

Одеський мер Геннадій Труханов пропонує створити парковий комплекс "Імперського та Радянського минулого", куди слід перемістити частину архітектурних пам'яток Одеси.

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Дата публікації
Перегляди
570
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