В Одесі співробітник поліції ударом повалив чоловіка на землю: з'явилося відео

Що передувало конфлікту, наразі невідомо, оскільки на відео потрапила лише частина суперечки.

В Одесі співробітник поліції ударом повалив чоловіка на землю.

Усі дії поліцейських знімала на відео дружина потерпілого, а потім оприлюднила у Мережі.

На опублікованих кадрах між поліцейськими та чоловіком відбувається словесна перепалка. Що передувало конфлікту, наразі невідомо, оскільки на відео потрапила лише частина суперечки.

Пара вимагала від співробітників поліції якийсь протокол і водночас використовувала лайку та образливу лексику.

"У нас є якісь права. Дай напишу пояснення. Стій кажу, бл**ь", — кричав чоловік в окулярах.

Жінка, яка знімала відео, звинуватила співробітника поліції в тому, що він вивернув її чоловіку плече.

Потім співробітник поліції наступив на ногу чоловіку, після чого сказав, що це було випадково. Усе зафіксувала камера.

Співробітник поліції не витримав образ і вдарив чоловіка. Той упав на асфальт. Після чого поліціянт сказав: "Попереджаю про застосування проти вас фізичної сили".

Жінка почала кричати і просити перехожих викликати швидку. У цей час потерпілий лежав на асфальті та тримався за голову.

В Одесі співробітник поліції ударом повалив чоловіка на землю

Нагадаємо, у Києві поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який поводився агресивно й напав на правоохоронців, коли його зупинили за порушення ПДР.

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