В Одесі сталась пожежа на енергооб'єкті через падіння уламків БпЛА

Внаслідок падіння уламків збитого ударного безпілотника було замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, через що та сталася пожежа.

Про це йдеться у повідомленні Сил оборони півдня.

Військові заявили, що пожежа була оперативно погашена, постраждалих нема.

Крім того, у повідомленні вказується, що сили протиповітряної оборони збили всі безпілотники ворога.

"Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136"", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни атакували БпЛА Полтавщину, які наслідки падіння уламків.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія вдарила вночі ракетами і дронами, скільки повітряних цілей вдалося знищити.

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