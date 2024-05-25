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В Одесі сталася масова бійка за участі цивільних та людей у камуфляжі – що кажуть в ТЦК (відео)

В Одесі сталася масова бійка за участі цивільних та людей у камуфляжі – що кажуть в ТЦК (відео)

В Одесі сталася масова бійка за участі цивільних та людей у камуфляжі – що кажуть в ТЦК (відео)

В Одесі, в районі Аркадії, сталася масова бійка / Фото: скриншот

Масова бійка сталася на відкритті клубів в Аркадії.

В Одесі, в курортному районі Аркадія у ніч проти 25 травня сталася масова бійка за участі цивільних та людей у камуфляжі. На кадрах також видно поліцейських.  

Відео сутички поширили місцеві пабліки.

Бійка відбувалася між кількома десятками людей, на відео також видно чоловіків у формі. У Мережі почали писати, що у бійці нібито брали участь представники місцевого військкомату.

За даними пабліків, в Аркадії ввечері 24 травня було відкриття сезону у двох клубах.

Одеський обласний ТЦК та СП прокоментував подію у місті і наголосив, що інформація про нібито участь представників військкомату у сутичці між цивільними – неправдива.

"Офіційно повідомляємо, що ця інформація є фейковою та поширюється спеціально для дестабілізації ситуації в країні.  Крім того, правоохоронні органи взагалі заперечують інформацію про присутність військовослужбовців на масовій сутичці, яка сталась між цивільними в Одесі. Командування Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства і наголошує на важливості єдності та відповідальності у цей надскладний для нашої країни час", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ТСН.ua зібрав гучні історії про смерть чоловіків у відділеннях ТЦК та СП.

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