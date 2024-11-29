В Одесі сталася масштабна пожежа в популярному закладі на березі моря (фото)

Полум’я поширилося на площу близько 2 тисяч квадратних метрів.

У Одесі майже три години тривала боротьба з масштабною пожежею в закладі на березі моря.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Вогонь охопив площу в 2 тисячі квадратних метрів, а сильний вітер створював серйозну загрозу поширення полум’я на сусідні будівлі.

"Завдяки оперативній роботі вогнеборців ДСНС вдалося уникнути трагедії", - йдеться в повідомленні.

Наслідки пожежі в Одесі / Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в Одесі / Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в Одесі / Фото: ДСНС

Наслідки пожежі в Одесі / Фото: ДСНС

Загалом на місці працювали 51 рятувальник, які використовували 10 одиниць техніки. Наразі експерти продовжують розслідування, щоб встановити причину займання.

Нагадаємо, на Рівненщині через пожежу загинули троє дітей, немовля вдалось врятувати.

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