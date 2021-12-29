В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали

В Одесі сталася стрілянина у більярдному клубі: ймовірного зловмисника затримали

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу.

Одеські поліцейські встановлюють обставини стрілянини в більярдному клубі на вулиці Посмітного.

Про це інформує відділ комунікації поліції Одеської області.

Внаслідок події вогнепальні поранення отримали двоє чоловіків. Один із них загинув, інший доставлений до лікарні.

Повідомлення про стрілянину до правоохоронних органів надійшло від адміністрації закладу. Зараз на місці працюють слідчі, експерти-криміналісти та судмедексперт.

Також читайте У Росії лікар-анестезіолог прийшов на роботу з карабіном і влаштував стрілянину

Правоохоронці встановили ймовірного зловмисника та вилучили в нього зброю, з чоловіком проводяться невідкладні заходи.

npu.gov.ua

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Читайте також:

Стрілянина в Харкові: відвідувачі ринку травмували продавців у кіоску електротоварів