В Одесі стартував пляжний сезон: у скільки обійдеться відпочинок цього року

Цьогорічний туристичний сезон в Одесі має бути успішнішим за торішній.

В Одесі 8 червня розпочався пляжний сезон. Для купання відкрили 20 локацій.

Яким буде туристичний сезон цього року, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

Одеса загалом залишається єдиним морським культурним і розважальним центром України, тоді як раніше українці з північної, східної частини країни подорожували переважно на Азовське узбережжя та Херсонщину.

"Зараз це все окуповано. Миколаївська область теж небезпечна, бо частина території замінована, а частина обстрілюється. Тому море буде доступним фактично тільки на Одещині", - розповів директор департаменту культури, міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Одеської міськради Іван Ліптуга.

За його словами, усі пляжі у затоці Кароліна-Бугас в Одеській області не працюють, бо днями росіяни знову там обстріляли готель.

"Пік туристичного сезону настає, коли діти закінчують школу, вступники складають екзамени, вступають у виші, тобто це кінець червня - початок липня. Сезон триває до 1 вересня, поки не розпочинається новий шкільний рік", - додав Ліптуга.

Однак вже зараз не вистачає персоналу в закладах розміщення, харчування, пляжах і розважальних закладах.

"Чоловіки або пішли на фронт, або виїхали, або ховаються. Це доволі критична ситуація", - зауважує директор департаменту.

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За його прогнозом, цьогорічний туристичний сезон в Одесі має бути успішнішим за торішній, оскільки доступних локацій для купання побільшало.

Оскільки через підрив дамби Каховської ГЕС торік пляжі в Одесі почали відкривати лише після 20 липня і для відвідування тоді були доступні лише 6 локацій.

"Якщо цього року не трапиться якоїсь катастрофи, то я думаю, що сезон буде успішнішим", - йдеться в повідомленні.

Оренда житла в Одесі

Найдоступнішим варіантом залишається проживання у хостелах, що розташовані за 2,5 км від берегової лінії і далі. Вартість однієї доби у такому житлі становить - від 250 грн з особи. Ближче до моря можна зняти хостел за ціною від 350 грн.

Тоді як у готелях номери стартують від 600 грн, але звідти до пляжу доведеться долати приблизно 3 км. Якщо ж готель розташований ближче до моря, тоді номери коштують від 1000 грн.

"Українцям, які планують відпочинок в Одесі цьогоріч, потрібно завчасно подбати про брюнювання житла. Оскільки зазвичай бюджетні варіанти мають найвищий попит", - вказано у повідомленні.

Правила перебування на пляжі

На пляжах заборонено перебувати:

під час повітряної тривоги (на пляжах має бути вказано, де розташовані найближчі укриття)

якщо у воді і на пляжі виявили підозрілі предмети

під час шторму, який оцінюють від 2-х балів

поза межами зон для купання

на пірсах, траверсах, хвилеломах та інших берегових спорудах

Також заборонений вихід до акваторії Чорного моря для усіх плавзасобів, окрім рятувальних служб.

Нагадаємо, в Одесі 2 червня трапилася трагедія – 20-ти річну дівчину-поліцейську, яка приїхала на відпочинок, змило потужною хвилею в море.

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