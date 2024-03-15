В Одесі стрімко зростає кількість загиблих внаслідок ударів балістикою

Майже пів сотні людей - у лікарні.

В Одесі стрімко зростає кількість загиблих внаслідок ракетних ударів вдень 15 березня. Наразі відомо про щонайменше 14 жертв.

Дані уточнив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Внаслідок російської ракетної атаки загинуло 14 людей, серед яких місцеві жителі, медик та рятувальник. Ще 46 людей, в тому числі семеро співробітників ДСНС, отримали поранення", - наголосив голова ОВА.

За його словами, постраждалим надається вся необхідна допомога. Всі відповідні служби ліквідовують наслідки ворожої атаки.

Крім того, завтра, 16 березня, в Одесі та області буде оголошена жалоба.

До слова, раніше у пресслужбі Офісу генерального прокурора повідомляли про вісьмох загиблих, серед яких співробітник ДСНС та фельдшер. Понад 20 людей отримали поранення.Втім, зазначається, що наразі дані стосовно кількості загиблих та постраждалих уточнюються.

За даними слідства, армія РФ близько 11:00 здійснили ракетну атаку по Одесі. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру - це житлові будинки, господарчі споруди, автотранспорт.

Своєю чергою, в Міністерстві охорони здоров'я інформують про понад 30 постраждалих. Внаслідок удару ракетами зокрема загинула фельдшерка екстреної медичної допомоги. Крім того, водій швидкої допомоги важкопоранений. За його життя борються медики.

Пд час повітряної тривоги росіяни вдарили ракетами по Одесі. Місцеві медіа інформували, що під обстріл потрапив курортний район міста.

До слова, в Одесі пролунали вибухи під час тривоги. Мешканці міста чули кілька гучних вибухів. ПС попереджали про запуск ракет.

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