В Одесі студент-першокурсник помер після уколу лікаря: шокувальні подробиці

Лікарня / © Pixabay

Реклама

В Одесі судитимуть лікаря-інфекціоніста, який під час чергування ввів пацієнту препарат, на який у хлопця була алергія, що призвело до його смерті.

Про це повідомив старший слідчий відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 Віталій Гаврищук.

За інформацією слідства, 29-річний лікар-інфекціоніст однієї з міських лікарень під час добового чергування оглянув 18-річного першокурсника місцевого вищого навчального закладу та поставив йому діагноз гострого респіраторного захворювання і бронхіту. Під час огляду пацієнт повідомив лікаря, що має алергію на два лікарські препарати.

Реклама

Попри це, медик не вніс ці дані до медичної карти та призначив лікування із застосуванням одного з препаратів, який був для хлопця алергеном і не був необхідним за такого діагнозу. Після госпіталізації лікар також ухвалив рішення провести внутрішньошкірну пробу з цим препаратом.

Після введення ліків у пацієнта різко погіршився стан — розвинулася важка алергічна реакція, що призвела до клінічної смерті. Попри реанімаційні заходи, за кілька годин медики констатували біологічну смерть хлопця.

За даними поліції, після смерті пацієнта лікар намагався приховати власну помилку та вніс до медичної документації неправдиву інформацію про відсутність у хлопця алергії, засвідчивши ці дані своїм підписом.

Суд відсторонив лікаря від роботи та обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Медику інкримінують неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило смерть пацієнта, а також підроблення офіційних документів.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у київській приватній клініці у пацієнта зупинилося серце після введення йому заспокійливого препарату.