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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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35 на 20 метрів: в Одесі розгорнули рекордний прапор ВМС (фото)

В Одесі розгорнули флотський прапор розміром 35×19,8 метра

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Прапор України

Прапор України / © Командувач ВМС ЗС України

У День Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Одесі встановили національний рекорд — курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС України.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа у Facebook.

За його словами, довжина стяга становить 35 метрів, а ширина — майже 20 метрів. Захід пройшов у рамках святкувань та вшанування моряків, які захищають Україну на фронті та в морі.

«Наш прапор — символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду», — зазначив Неїжпапа.

© Командувач ВМС ЗС України

/ © Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

/ © Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

/ © Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

/ © Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що артилеристи ЗСУ встановили світовий рекорд з дальності пострілу в реальному бою.

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