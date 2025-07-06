35 на 20 метрів: в Одесі розгорнули рекордний прапор ВМС (фото)

Прапор України / © Командувач ВМС ЗС України

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У День Військово-Морських Сил Збройних Сил України в Одесі встановили національний рекорд — курсанти та ліцеїсти розгорнули найбільший прапор ВМС України.

Про це повідомив командувач ВМС ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа у Facebook.

За його словами, довжина стяга становить 35 метрів, а ширина — майже 20 метрів. Захід пройшов у рамках святкувань та вшанування моряків, які захищають Україну на фронті та в морі.

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«Наш прапор — символ хоробрості, незламності та відданості своєму народові. Під ним здобуто вже чимало перемог. Вірю, що найбільші ще попереду», — зазначив Неїжпапа.

© Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

© Командувач ВМС ЗС України

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що артилеристи ЗСУ встановили світовий рекорд з дальності пострілу в реальному бою.