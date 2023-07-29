В Одесі суд повернув укриття у власність орендарям, які його перетворили на звалище – фото

Суд постановив повернути укриття колишнім орендарям, які використовували його як звалище.
В Одесі суд ухвалив рішення на користь колишніх орендодавців і повернув їм бомбосховище у парку Шевченка на вул. Маразліївській, 1а, які використовували його як звалище. Йдеться про компанію "Центр естетичного виховання "Золоті сторінки", яка орендувала приміщення від 2016 року у Фонду державного майна.
Про це пише "Думська".
Відомо, що "Золоті сторінки" мали намір розмістити там книжкову крамницю, проте багато років приміщення пустувало і там накопичилися гори сміття. У червні 2022 року термін дії договору оренди закінчився.
"Після початку повномасштабного вторгнення постало питання про використання єдиного укриття у всьому парку Шевченка за прямим призначенням. Тоді команда Зеленого театру звернулася до ФДМУ і взяла в оренду занедбане приміщення. Його відремонтували, облаштували туалет, вентиляцію, wi-fi, і в жовтні 2022 року сховище стало доступним для всіх", - пише видання.
Проте, після того, як приміщення привели до ладу, на горизонті знову з'явилися колишні орендарі – вони звернулися до Господарського суду Одеської області з позовом проти Фонду держмайна, в якому вимагали поновити договір оренди з компанією "Центр естетичного виховання "Золоті сторінки".
Суддя Наталія Рога ухвалила рішення на користь компанії і зобов'язала Фонд держмайна повернути приміщення колишньому орендарю.
Це рішення мало неабиякий резонанс – ціла низка громадських діячів Одеси виступили проти передавання бомбосховища в оренду приватній компанії.
Нагадаємо, у МОН розповіли про підготовку до навчального року: скільки закладів мають укриття.
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