В Одесі суд забрав у жінки “іграшки для дорослих” і оштрафував на 17 000 грн

В Одесі покарали жінку через відверті фото / © unsplash.com

Реклама

В Одесі через інтимні фото жінку оштрафували на 17 000 грн. Також у неї вилучили фалоімітатори та веб-камеру.

Про це йдеться у вироку Київського районного суду м. Одеси.

За даними суду, жителька Одеси ще у листопаді 2017 року зареєструвалась на сайті, «доступ до якого обмежено особам віком менше 18 років».

Реклама

Там вона від 2017 до 2025 року продавала свої відверті фото. Згодом жительку Одеси викрили правоохоронці та розпочали щодо неї розслідування за ч. 1 ст. 301 КК України.

У серпні 2025 року жінка провину визнала та уклала угоду з прокурором.

Суд проаналізував матеріали справи та оштрафував підсудну на 17 000 грн.

Вона повинна заплатити 3565 за «дослідження у сфері захисту суспільної моралі». Крім того, суд наказав знищити фалоімітатори, які правоохоронці вилучили у жінки, та конфіскувати на користь держави веб-камеру.

Реклама

Вирок суду / © Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, в Одесі покарали студентку-медикиню через інтимні фото.