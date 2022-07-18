В Одесі суд змусив любителя "руского мира" читати книгу Грушевського

В Одесі чоловік публікував в соцмережах досить емоційні заклики до сепаратизму.

В Одесі суд виніс вирок чоловіку, який у своїх соцмережах закликав до повалення конституційного ладу, а також посягав на територіальну цілісність України.

Про це стало відомо з вироку суду.

Згідно з ним, чоловік в соцмережі "Однокласники" публікував дописи, в яких закликав виходити на мітинги для повалення чинної влади, а також описував низку Південних та Східних областей України як частину Російської Федерації. Також чоловік публікував відповідні зображення, на яких ці регіони були в складі Росії.

За такі дії суд призначив чоловіку покарання у вигляді дворічного іспитового строку. Під час нього засуджений має регулярно з'являтися у відповідні органи та прочитати книгу "Історія України-Русі" Михайла Грушевського.

Раніше Малиновський районний суд Одеси зобов'язав злодія вивчити вірш Івана Франка "Строфи" та прочитати трилогію Льва Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність".

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