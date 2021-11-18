В Одесі суд зобов'язав злодія вивчити вірш Франка і прочитати три книги

Суддя зауважив, що підозрюваний читав по складах.

Малиновський районний суд м. Одеси зобов'язав злодія вивчити вірш Івана Франка "Строфи" та прочитати трилогію Льва Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність".

Про це повідомляє пресслужба Малиновського районного суду.

За даними суду, 26-річний чоловік проник до квартири свого знайомого та вкрав мобільний телефон і 50 гривень. Суд визнав чоловіка винним за частиною 3 статтею 185 КК України. Чоловік своєї провини не заперечував. Водночас суддя звільнив злодія від відбування покарання з іспитовим терміном 1 рік. Також суд зобов'язав засудженого прочитати трилогію Льва Толстого та вірш Івана Франка.

Суддя Олександр Гарський такий вирок ухвалив, вивчивши біографію злодія. За даними суду, через те, що його батьки розлучилися, хлопець навчався у різних школах у різних населених пунктах. Через недогляд хлопець постійно перебував на вулиці, згодом його забрали до притулку, де він закінчив лише 9 класів, хоча від 1 по 5 клас фактично не навчався. До технікуму чоловік також не міг поступити через погані оцінки, а тому одразу пішов працювати. Суддя дійшов висновку, що через байдужість батьків до свого сина чоловік і почав красти. Також Олександр Гарський врахував і той факт, що у чоловіка є дружина та двоє дітей, одне з яких від першого шлюбу жінки.

"Під час дослідження особистості обвинуваченого судом також встановлено, що він майже зовсім не читає жодної літератури. В судовому засіданні читав по складах. Повідомив, що за все життя можливо прочитав пів книжки. Так, суддя в нарадчій кімнаті зробив висновок, що оскільки з дитинства обвинуваченому не привили схильність до пізнання себе в навколишньому світі на межі звички, що, на думку суду, надасть можливість зрозуміти інших людей, корисним для такого зайняття буде трилогія Л. Толстого "Дитинство. Отроцтво. Юність" 1852 – 1857 роки. Прочитання обвинуваченим вірша Івана Франко «Строфи», на думку судді, досить широко розкриває зміст життя кожної людини та показує, як залишитись високоморальною людиною", - повідомили у пресслужбі суду.

Нагадаємо, раніше суддя Малинівського районного суду Одеської області Олександр Гарський зобов’язав злодіїв прочитати твори Марка Твена та вірш Шевченка.

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