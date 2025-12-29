В Одесі судитимуть військових ТЦК за побиття звільненого з полону ветерана

Поліція Одеси встановила військових ТЦК, які побили експолоненого / © ТСН.ua

Реклама

В Одесі правоохоронці встановили військовослужбовців ТЦК, які побили військового, звільненого з полону.

Про це передає пресслужба Нацполіції.

Інцидент стався на початку грудня в Одесі. До поліції звернувся сам потерпілий. 27-річний військовий, якого в червні цього року було звільнено з полону. Захисник розповів про осіб у військовій формі, які його побили.

Реклама

Поліцейські розпочали кримінальне провадження. Правоохоронці встановили, що до події причетні двоє військовослужбовців Пересипського РТЦК та СП, які побили заявника під час конфлікту під час перевірки військово-облікових документів.

Потерпілому було завдано легких тілесних ушкоджень.

Фігурантам повідомили про підозру. Одному — за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне легке тілесне ушкодження. Другому — за ч. 1 ст. 126 ККУ — умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень.

За ці правопорушення передбачене покарання у вигляді штрафу, громадських або виправних робіт. Слідчі дії тривають.

Реклама

Нагадаємо, що в Одесі звільненого з полону морпіха, захисника Маріуполя військовослужбовці ТЦК побили та заштовхали до автомобіля.