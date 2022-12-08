В Одесі та області будуть екстрені відключення світла: графіки не діють

В Одесі та області 8 грудня будуть діяти екстрені відключення світла. Саме тому раніше опубліковані графіки не працюють.

Про це повідомляє сайт ДТЕК Одеські електромережі.

"Це необхідний крок, щоб збалансувати енергосистему та уникнути аварій на обладнанні. Графіки стабілізаційних відключень наразі не діють! Просимо набратися терпіння та зберігати спокій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в "Укренерго" розповіли, що Україні необхідно кілька днів для відновлення інфраструктури, щоб повернутись до планових відключень електроенергії. Це може статись до кінця поточного тижня.

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